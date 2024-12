B3 lança cartão-presente para aquisição de títulos públicos

Processo de compra exige que o usuário selecione um título e forneça os dados do destinatário, efetuando o pagamento via Pix

A B3, em parceria com a Secretaria do Tesouro Nacional, introduziu um novo cartão-presente que possibilita a aquisição de títulos públicos por meio do Tesouro Direto. Denominado “gift card B3“, o produto apresenta valores fixos, permitindo compras diárias de até R$ 1 mil e um total mensal de R$ 5 mil. O processo de compra exige que o usuário selecione um título e forneça os dados do destinatário, efetuando o pagamento via Pix. Após a compra, o beneficiário receberá um e-mail ou SMS contendo as orientações necessárias para utilizar o crédito, que é exclusivo e não pode ser transferido. Para realizar o resgate, é imprescindível que o beneficiário possua uma conta em uma corretora autorizada e acesse o portal do Tesouro Direto, onde poderá efetivar a operação.

Felipe Paiva, representante da B3, destacou que a iniciativa visa incentivar a inclusão de novos investidores no Programa Tesouro Direto. Desde seu lançamento em 2002, o programa tem mostrado um crescimento significativo, com mais de 2,8 milhões de investidores ativos atualmente, o que representa um aumento de 138% nos últimos cinco anos. Essa nova ferramenta pode ser uma alternativa interessante para aqueles que desejam iniciar investimentos em títulos públicos, facilitando o acesso e promovendo a educação financeira.

