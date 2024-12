WhatsApp encerra pagamentos entre usuários com cartão de débito

Funcionalidade, no entanto, permanecerá ativa para transações que envolvem pessoas físicas e empresas

Freepik Decisão do Whatsapp tem como objetivo incentivar o uso do sistema de pagamentos instantâneos, o Pix



A partir do dia 19 de dezembro, o WhatsApp deixará de oferecer a opção de pagamentos entre usuários utilizando cartão de débito. Essa funcionalidade, no entanto, permanecerá ativa para transações que envolvem pessoas físicas e empresas. A Meta, empresa responsável pelo aplicativo, anunciou que essa decisão tem como objetivo incentivar o uso do sistema de pagamentos instantâneos, o Pix. Introduzida em 2021, a opção de transferências via cartão de débito não conquistou uma base significativa de usuários, principalmente devido à popularidade do Pix. Em 2022, o WhatsApp registrou 56 milhões de transações bancárias, o que corresponde a apenas 0,03% do total de 163,3 bilhões de transações realizadas no Brasil naquele ano. A Meta não forneceu informações atualizadas sobre o volume de transações realizadas pelo aplicativo desde então. A mudança reflete uma tendência crescente no mercado de pagamentos digitais, onde o Pix se destaca como a opção preferida entre os brasileiros. Com essa alteração, a empresa busca concentrar seus esforços em um sistema que já demonstrou ser mais eficiente e amplamente aceito pelos usuários.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA