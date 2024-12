Google lança ferramenta de IA para criação de imagens

Denominada Whisk, essa inovação já está acessível para testes nos Estados Unidos

WERTHER SANTANA/ESTADÃO CONTEÚDO Google vai lanças plataforma de IA chamada Whisk



O Google apresentou nesta segunda-feira (16), 16 de dezembro, uma nova ferramenta de inteligência artificial generativa que possibilita aos usuários criar imagens a partir de comandos visuais, em vez de apenas texto. Denominada Whisk, essa inovação já está acessível para testes nos Estados Unidos. Esse lançamento vem na esteira do anúncio feito na semana passada sobre a finalização de uma fase do desenvolvimento do processador de computação quântica, conhecido como Willow. A introdução do Whisk tem contribuído para a valorização das ações da Alphabet, que registram um aumento superior a 4% nas negociações em Nova York.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA