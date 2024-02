Balança comercial tem superávit de US$ 1,5 bilhão na terceira semana de fevereiro

Resultados positivos e parciais foram impulsionados por exportações e importações no Brasil

A terceira semana de fevereiro registrou um superávit comercial na balança comercial de US$ 1,558 bilhão para o Brasil, de acordo com informações da Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC). Esse resultado foi impulsionado por exportações no valor de US$ 4,969 bilhões e importações de US$ 3,411 bilhões. No acumulado do mês, o superávit atingiu US$ 3,366 bilhões, enquanto no ano o valor chega a US$ 9,892 bilhões. A média diária das exportações apresentou um aumento de 17,8% em relação ao mesmo período do ano anterior, com destaque para o crescimento nas áreas de agropecuária, indústria extrativa e produtos da indústria de transformação. Já as importações também registraram crescimento, com uma alta de 0,7% na média diária. Os setores de agropecuária e produtos da indústria de transformação apresentaram aumento, enquanto a indústria extrativa teve uma queda. No geral, o saldo positivo na balança comercial brasileira reflete a dinâmica do comércio exterior do país e sua relação com o mercado internacional.

