Banco Central adia divulgação de estatísticas e relatórios devido à mobilização dos servidores

Autoridade monetária informou que trabalha para minimizar os impactos e garantir a transparência das informações econômicas

PEDRO LADEIRA / AFP Boletim Focus e estatísticas do setor externo são algumas das informações adiadas pelo BC



O Banco Central informou nesta terça-feira, 23, que as estatísticas de fiscais, de crédito e do setor externo terão suas publicações adiadas devido à mobilização dos servidores do órgão. As estatísticas do setor externo, que estavam previstas para serem divulgadas na próxima quinta-feira, 25, só serão disponibilizadas no dia 5 de fevereiro. Já as informações sobre crédito, que seriam divulgadas na sexta-feira, 26, foram adiadas para o dia 6 de fevereiro. As estatísticas fiscais, que estavam marcadas para a próxima segunda-feira, 29, só serão publicadas no dia 7 de fevereiro. Todas as estatísticas se referem ao mês de dezembro e têm horário de publicação às 8h30, com previsão de entrevista coletiva às 10h30. Além disso, o BC também anunciou que o próximo relatório Focus será publicado excepcionalmente na terça-feira, 30, às 8h30. Normalmente, o documento é divulgado às segundas-feiras.

Outra mudança anunciada pelo Banco Central é o adiamento da publicação das informações sobre fluxo cambial e swaps. Esses dados, que estavam previstos para serem divulgados nesta quarta-feira, serão disponibilizadas somente na quinta-feira. Essas alterações no cronograma de divulgação das estatísticas e relatórios do Banco Central são resultado da mobilização dos servidores do órgão. O BC informou que está trabalhando para minimizar os impactos dessas mudanças e garantir a transparência das informações econômicas.

Publicado por Felipe Cerqueira

*Reportagem produzida com auxílio de IA