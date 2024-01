Dólar se aproxima dos R$ 5 com anúncio de nova política industrial

Moeda tem alta há cerca de dez dias, por conta da expectativa de um possível corte de juros em maio, nos EUA

KEVIN DAVID/A7 PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO O dólar comercial fechou nesta segunda-feira a R$ 4,98, uma alta de R$ 0,061 (+1,24%)



A nova política industrial anunciada nesta segunda-feira, 22, refletiu no mercado financeiro de maneira negativa. O dólar se aproximou de R$ 5 e fechou na maior cotação do ano. O dólar comercial fechou nesta segunda-feira a R$ 4,98, uma alta de R$ 0,061 (+1,24%). Com este desempenho, a moeda acumula alta de 2,78% em janeiro. Já o Ibovespa teve recuo de 0,81% e fechou aos 126.602 pontos. É o menor nível desde 12 de dezembro. O dólar está subindo há dez dias, com a expectativa de que o Federal Reserve (banco central dos EUA) deva começar o corte de juros em maio. As taxas altas em países como os EUA estimulam a fuga de capitais de países emergentes, como o Brasil.

*Com informações da Agência Brasil