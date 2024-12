Banco Central anuncia leilões extraordinários de dólares nesta sexta-feira

Cotação da moeda, que chegou a R$ 6,301, encerrou o dia com uma queda de 2,28%, sendo negociado a R$ 6,124; desde a última quinta-feira, foram realizadas nove intervenções

ADRIANA TOFFETTI/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Recentemente, o Banco Central realizou a maior intervenção em um único dia desde 1999



O Banco Central do Brasil anunciou a realização de leilões extraordinários de dólares nesta sexta-feira (20), totalizando um montante de US$ 7 bilhões. O primeiro leilão, que ocorrerá das 9h15 às 9h20, será destinado à venda de dólares à vista, com um limite de US$ 3 bilhões. Posteriormente, dois leilões de linha estão programados, somando US$ 4 bilhões, com propostas aceitas entre 10h20 e 10h25 e entre 10h40 e 10h45, com prazos de recompra definidos para 2 de julho e 2 de outubro de 2025. Recentemente, o Banco Central realizou a maior intervenção em um único dia desde 1999, injetando US$ 8 bilhões no mercado por meio de dois leilões.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A cotação do dólar, que chegou a R$ 6,301, encerrou o dia com uma queda de 2,28%, sendo negociado a R$ 6,124. Desde a última quinta-feira, foram realizadas nove intervenções, totalizando uma injeção de US$ 20,7 bilhões na economia. Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, explicou a jornalistas que as intervenções foram motivadas por “operações atípicas” observadas no mercado. Ele ressaltou que o Brasil conta com reservas internacionais robustas, atualmente avaliadas em US$ 357,118 bilhões. Campos Neto também comentou sobre o fluxo financeiro negativo, indicando que há uma tendência de retirada de recursos por parte de pessoas físicas do país.

O presidente do BC destacou que a situação está sendo monitorada de perto e que há uma expectativa de que a saída de dólares continue a aumentar até o final da semana.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias