Tarcísio nomeia procurador federal exonerado da AGU para presidência da SPPrev

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), anunciou a nomeação de Adler Anaximandro Alves para assumir a presidência do conselho administrativo da São Paulo Previdência (SPPrev). Alves chega ao cargo em substituição a Marina Brito Battilani. Desde 2003, ele atua como procurador federal e, em julho de 2022, foi exonerado da Advocacia Geral da União (AGU) após participar de uma reunião considerada golpista, organizada por Jair Bolsonaro. Adler Anaximandro Alves é o segundo membro daquela reunião a ser nomeado para um cargo no governo de Tarcísio. O primeiro foi Wagner Rosário, que atualmente ocupa a função de controlador-geral do Estado.

Durante a reunião que levantou polêmicas, não há registros de que Alves tenha se manifestado sobre os temas discutidos, que incluíam a legitimidade das urnas eletrônicas e as alegações de Bolsonaro. Após a participação de Alves na reunião, a AGU iniciou uma investigação preliminar para apurar possíveis infrações disciplinares relacionadas à sua conduta. Contudo, a portaria que formalizou sua exoneração da AGU indicou que a saída foi feita “a pedido” do próprio procurador. A administração de Tarcísio de Freitas justificou a escolha de Alves para a SPPrev, ressaltando que ele possui as qualificações técnicas necessárias para o desempenho da função.

