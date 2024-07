Câmara aprova PL que prorroga Plano Nacional de Educação para 2025

De acordo com estudos do Inep, apenas quatro metas estabelecidas em 2014, foram alcançadas; medida segue agora para sanção presidencial

Caminhos da reportagem/Tv Brasil O novo PNE foi enviado ao Congresso Nacional em 26 de junho e propõe 18 metas para a educação no país



A Câmara dos Deputados aprovou, esta quarta-feira (3), o projeto de lei que prorroga o Plano Nacional de Educação (PNE) até 31 de dezembro de 2025. A medida, que já havia sido aprovada pelo Senado Federal, segue agora para sanção presidencial. O PNE, originalmente aprovado em 2014 após quatro anos de discussões, perderia a validade em junho de 2024. A prorrogação foi necessária porque o novo plano, que estava nos planos do governo federal, não ficou pronto a tempo de ser discutido e aprovado. O atual PNE, que foi prorrogado, teve baixo índice de cumprimento. De acordo com estudos do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, apenas quatro das cerca de 40 metas estabelecidas em 2014 foram alcançadas. O novo PNE foi enviado ao Congresso Nacional em 26 de junho e propõe 18 metas para a educação no país, mas a discussão no Congresso deve ser longa.

