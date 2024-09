Banco Central diz que uma única pessoa tem R$ 11,2 milhões a sacar de ‘dinheiro esquecido’; veja como resgatar

Valor representa o maior montante que pode ser resgatado por indivíduos; Há 41,8 milhões de pessoas que têm valores a receber, distribuídos em 52,24 milhões de contas

ALOISIO MAURICIO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Fachada do Banco Central do Brasil



Um montante impressionante de R$ 11,2 milhões está disponível para saque no Sistema de Valores a Receber (SVR) do Banco Central, pertencente a uma única pessoa. Este valor representa o maior montante que pode ser resgatado por indivíduos. No total, o montante de “dinheiro esquecido” no sistema soma R$ 16,2 bilhões, dos quais R$ 8,56 bilhões ainda não foram retirados. s. Para aqueles que desejam consultar e retirar esses valores, o Banco Central disponibiliza um site específico. É necessário que os usuários possuam uma conta gov.br de nível prata ou ouro, caso sejam pessoas físicas. Para as empresas, é preciso ter uma conta vinculada ao CNPJ para acessar as informações.

Após realizar a consulta, o usuário terá um prazo de 30 minutos para acessar a seção “Meus Valores a Receber” e solicitar o resgate. Os valores podem ser transferidos por meio de Pix, TED ou DOC, facilitando o acesso ao dinheiro. É fundamental que o usuário guarde o número de protocolo gerado durante o processo, pois ele será necessário para futuras referências. O Banco Central tem incentivado a população a verificar se possui valores a receber, uma vez que muitos não estão cientes de que têm dinheiro disponível.

Publicado por Sarah Américo

*Reportagem produzida com auxílio de IA