Banco Central dos EUA planeja lançar Pix próprio, aponta jornal norte-americano

Modelo foi aprovado pelo Fed em 2019, mas ainda não foi implantado pelas autoridades; ferramenta deverá permitir pagamento 24 horas durante todos os dias da semana

MANDEL NGAN / AFP

O Federal Reserve (Fed), banco central dos Estados Unidos, está estudando o lançamento de um sistema de pagamento instantâneo semelhante ao Pix. A informação foi dada pelo jornal Wall Street Journal, que diz que o modelo pretende modernizar a infraestrutura de pagamentos em tempo real. Atualmente, já existem iniciativas privadas de transferências instantâneas, mas a ideia do banco central é de que o FedNow – nome da ferramenta, permita transferência instantânea com custo menor e maior eficiência em comparação com as versões privadas. O sistema já foi aprovado pelo Fed em 2019, mas ainda não foi implantado. O Pix foi lançado pelo Banco Central do Brasil em novembro de 2020 e se tornou o principal meio de pagamento e transferência da população, superando ferramentas como DOC e TED. Até 31 de julho, já haviam sido registradas mais de 478 milhões de chaves. Dentre as principais vantagens são o funcionamento 24 horas por dia, sete dias por semana e a ausência de taxas em transações.