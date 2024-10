Banco Central lança diretrizes para testes do Piloto Drex

Projeto que busca a tokenização do sistema financeiro nacional tem 16 consórcios entre os participantes

O Banco Central do Brasil anunciou a criação de diretrizes para a fase de testes do Piloto Drex, um projeto que busca a tokenização do sistema financeiro nacional. As instituições financeiras interessadas poderão submeter suas propostas entre os dias 14 de outubro e 29 de novembro, com o objetivo de avaliar o modelo de negócios que está sendo desenvolvido.

Atualmente, 16 consórcios estão participando do projeto, incluindo grandes bancos como Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Bradesco, Itaú e Santander, além de empresas do setor de criptomoedas, como o Mercado Bitcoin. Para esta fase de testes, foram escolhidos treze temas que abrangem áreas como cessão de recebíveis, crédito colateralizado e transações relacionadas ao agronegócio.

As propostas apresentadas devem incluir a utilização de “smart contracts” na plataforma do real digital, permitindo uma ampla gama de casos de negócios sem restrições iniciais. As instituições que desejam participar devem enviar suas candidaturas para o e-mail piloto.drex@bcb.gov.br.

