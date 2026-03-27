Dívida externa bruta é estimada em US$ 396,499 bilhões em fevereiro, revela BC

A dívida externa de longo prazo atingiu US$ 287,031 bilhões em fevereiro, enquanto o estoque de curto prazo ficou em US$ 109,468 bilhões

FÁTIMA MEIRA/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO DF - BC/COPOM/JUROS/REUNIÃO - ECONOMIA - Fachada do edifício-sede do Banco Central em Brasília



O Banco Central (BC) estima que a dívida externa brasileira atingiu US$ 396,499 bilhões em fevereiro, segundo os números do balanço de pagamentos divulgados nesta sexta-feira, 27. A dívida externa era de US$ 392,794 bilhões em janeiro, segundo as estimativas da autarquia.

A dívida externa de longo prazo atingiu US$ 287,031 bilhões em fevereiro, enquanto o estoque de curto prazo ficou em US$ 109,468 bilhões.

Viagens internacionais

A conta de viagens internacionais teve déficit de US$ 1,123 bilhão em fevereiro, informou o Banco Central. O valor reflete a diferença entre o que os brasileiros gastaram no exterior e o que os estrangeiros desembolsaram no Brasil. Em fevereiro de 2025, o déficit nessa conta foi de US$ 754 milhões.

Os brasileiros gastaram US$ 1,818 bilhão no exterior no mês passado. As despesas dos estrangeiros com viagens ao Brasil ficaram em US$ 694 milhões.

A conta de viagens internacionais acumula déficit de US$ 2,576 bilhões em 2026. Ela teve déficit de US$ 13,850 bilhões em 2025.

*Estadão Conteúdo