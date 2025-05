Chatbot do BC passará a usar IA em 2025 para atender cidadãos, afirma diretora

Hoje, o DIN serve como um canal de autosserviço; Izabela Correa acrescentou que, em 2026, o banco planeja lançar uma nova versão da Calculadora do Cidadão

A diretora de Relacionamento, Cidadania e Supervisão de Conduta do Banco Central, Izabela Correa, disse nesta segunda-feira (26), que o DIN, chatbot da autarquia, vai passar a usar inteligência artificial (IA) ainda este ano, para ampliar os assuntos dos quais pode tratar com os cidadãos. “É uma solução que está sendo adotada em diversos serviços, em toda a administração, no setor público e no setor privado”, disse a diretora, em uma entrevista coletiva para comentar novos serviços financeiros ao cidadão.

Hoje, o DIN serve como um canal de autosserviço, que pode ser um primeiro acesso da população com a autarquia. Só em 2024, o chatbot fez mais de 59 mil atendimentos por mês, disse Izabela. Ela acrescentou que, em 2026, o BC planeja lançar uma nova versão da Calculadora do Cidadão. A ferramenta serve para corrigir valores pela inflação ou taxa Selic acumulada em um determinado período, por exemplo.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Fernando Dias