Banco Central registra lucro de R$ 270,9 bilhões em 2024

FáTIMA MEIRA/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO DF - BC/COPOM/JUROS/REUNIÃO - ECONOMIA - Fachada do edifício-sede do Banco Central em Brasília, nesta quarta-feira, 29, onde ocorre a primeira reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) sob a gestão de Gabriel Galípolo. 29/01/2025



O Banco Central do Brasil anunciou um lucro expressivo de R$ 270,9 bilhões referente ao ano de 2024. Esse resultado positivo foi impulsionado principalmente por transações envolvendo reservas internacionais e operações com derivativos cambiais. A gestão eficiente desses ativos financeiros foi fundamental para alcançar esse desempenho. Do total do lucro, R$ 242,8 bilhões foram destinados à reserva de resultados, enquanto R$ 28,1 bilhões serão repassados ao Tesouro Nacional. Essa transferência ocorrerá em um prazo de até 10 dias úteis, contribuindo para o fortalecimento das contas públicas.

A aprovação do balanço do Banco Central foi realizada pelo Conselho Monetário Nacional, que reconheceu a importância das operações financeiras para o resultado alcançado. O desempenho do órgão reflete uma estratégia bem-sucedida na gestão das reservas e na utilização de instrumentos financeiros. Esses números demonstram a robustez da política monetária e a capacidade do Banco Central em gerar resultados positivos, mesmo em um cenário econômico desafiador. A atuação do órgão é crucial para a estabilidade financeira do país e para o suporte às políticas econômicas do governo.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA