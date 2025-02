Moraes defende soberania brasileira em resposta a sanções dos EUA

Administração americana criticou as penalidades aplicadas pelo Supremo às redes sociais, alegando que tais ações são ‘incompatíveis com os valores democráticos’

Gustavo Moreno/STF Em contrapartida, o governo brasileiro se posicionou contra a politização das decisões judiciais



O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, manifestou sua posição em defesa da soberania brasileira em resposta às sanções impostas pelo governo Donald Trump, a plataformas digitais em sessão da Corte.”Deixamos de ser colônia em 7 de setembro de 1822 e, com coragem, estamos construindo uma República independente e cada vez melhor”, disse. Moraes também mencionou os princípios da Organização das Nações Unidas, ressaltando a importância da democracia e dos direitos humanos nas relações internacionais. A administração americana criticou as penalidades aplicadas pelo STF às redes sociais, alegando que tais ações são “incompatíveis com os valores democráticos”.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Em contrapartida, o governo brasileiro se posicionou contra a politização das decisões judiciais, reafirmando a autonomia dos poderes constituídos no país. Essa troca de declarações evidencia a tensão entre as duas nações. O ministro da Justiça, Flávio Dino, saiu em defesa de Moraes, fazendo uma crítica irônica a um projeto da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos que poderia impedir a entrada do ministro no território americano em post no Instagram. Dino sugeriu que, caso isso ocorresse, Moraes poderia aproveitar suas férias em Carolina, no Maranhão, uma cidade que o ministro demonstrou interesse em visitar.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias