Banco da Inglaterra mantém juros em 5,25% ao ano

Decisão reflete a desaceleração recente das pressões inflacionárias e outros indícios de que a política restritiva está surtindo efeito

Tolga Akmen / AFP Banco da Inglaterra manteve os juros de 5,25% ao ano



O Banco da Inglaterra manteve os juros de 5,25% ao ano nesta quinta-feira, 14. Andrew Bailey, presidente do banco, afirmou que a decisão reflete a desaceleração recente das pressões inflacionárias e outros indícios de que a política restritiva está surtindo efeito. No entanto, ele ressaltou que ainda há trabalho a ser feito e que pode ser necessário adotar medidas adicionais de aperto monetário se houver evidências de pressões de preços persistentes. Bailey fez essas declarações em uma carta aberta ao ministro das Finanças do Reino Unido, Jeremy Hunt. Ele reiterou que os juros permanecerão em níveis restritivos por tempo suficiente para garantir que a inflação retorne à meta de 2%. Ele destacou que, apesar da redução das pressões externas, as pressões domésticas de preços ainda estão elevadas, devido ao mercado de trabalho apertado e à inflação de serviços em patamares altos. Bailey afirmou que o BoE irá monitorar cuidadosamente os dados macroeconômicos nos próximos meses, em busca de indícios de persistência da inflação e de resiliência da economia como um todo. Entre as áreas que serão observadas estão as condições do mercado de trabalho, o crescimento salarial e a inflação dos preços de serviços. Em relação ao Produto Interno Bruto (PIB) do Reino Unido, o BoE afirmou que, de acordo com sua equipe, o PIB deve se manter “em geral estável” no quarto trimestre e nos trimestres seguintes. O banco ressaltou que o PIB ficou estável no terceiro trimestre, com uma queda mensal de 0,3% em outubro. Além disso, o BoE destacou que o crescimento global tem sido um pouco mais forte do que o projetado anteriormente. O comunicado do BoE também reafirmou o compromisso do banco em fazer com que a inflação retorne à meta de 2% de forma sustentável e no médio prazo. Segundo a instituição, será necessário manter a política monetária restritiva por um período prolongado para controlar a situação.