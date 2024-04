Banco do Brasil lança funcionalidade para autodeclaração de PCD

Clientes poderão se identificar como deficientes visuais, auditivos, físico-motores, intelectuais ou com transtorno do espectro autista

FReepik Clientes poderão fazer autodeclaração PCD pelio aplicativo do Banco do Brasil



O Banco do Brasil está implementando uma nova funcionalidade em seu aplicativo que permite que clientes realizem a autodeclaração de PCD (pessoa com deficiência). Com essa novidade, os clientes terão acesso a um atendimento especializado em todos os canais do banco. Eles poderão se autodeclarar como deficientes visuais, auditivos, físico-motores, intelectuais ou com transtorno do espectro autista. A partir dessa autodeclaração, receberão um atendimento específico de acordo com suas necessidades em todas as interações com o banco. Para os clientes com deficiência auditiva, por exemplo, ao retirarem a senha de atendimento em uma agência, serão direcionados automaticamente para o atendimento em Libras. Isso inclui o uso de fone de ouvido, webcam e um segundo monitor para facilitar a comunicação com o intérprete.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Publicada por Felipe Cerqueira

*Reportagem produzida com auxílio de IA