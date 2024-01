Banco Mundial eleva previsão do PIB do Brasil para 2024

Estimativa foi elevada para os próximos anos impulsionada pela produção agrícola e consumo privado

joelfotos/Pixabay Previsão de crescimento do PIB brasileiro foi elevada para 2024, mas obteve leve redução para 2025



O Banco Mundial divulgou um relatório nesta terça-feira, 9, no qual eleva a previsão de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil para o ano de 2024. No entanto, a expansão do PIB brasileiro para 2025 foi levemente reduzida. Anteriormente, o Banco Mundial esperava uma expansão de 2,4% para o PIB brasileiro no próximo ano. O desempenho acima do esperado em boa parte de 2023 foi citado como um dos motivos para esta nova revisão positivo. No documento, o Banco Mundial apontou que o PIB de 2023 cresceu 3,1%, uma expansão bem maior do que a previsão anterior, que era de 1,2%. Esse aumento foi impulsionado pelos bons resultados na produção agrícola, no consumo privado e nas exportações nos três primeiros trimestres do ano passado.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Para o ano de 2024, a previsão é que o PIB cresça 1,5%, um aumento de 0,1 ponto percentual em relação à estimativa anterior. Essa desaceleração da atividade econômica no segundo semestre de 2023 e a produção agrícola mais moderada neste ano são os principais fatores que influenciaram essa projeção. Apesar disso, o Banco Mundial acredita que a redução gradual da inflação permitirá mais cortes de juros, o que dará suporte ao investimento e ao consumo de médio prazo. Essa perspectiva justifica a previsão de aceleração no crescimento do PIB em 2025, chegando a 2,2%. No entanto, é importante ressaltar que a capacidade do governo de oferecer apoio fiscal à economia será limitada pelos esforços de ajuste nas contas públicas.