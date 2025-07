BC diz que nova carta será necessária se inflação não cair abaixo do teto da meta até o fim do primeiro semestre de 2026

Em junho deste ano, o IPCA acumulado estava em 5,35%, 0,85 ponto percentual acima do teto da meta; esse foi o primeiro descumprimento da nova meta contínua de inflação, em vigor desde 2025

O Banco Central (BC) informou nesta sexta-feira (11) que será preciso divulgar uma nova carta aberta caso a inflação oficial, medida pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), continue acima do teto da meta — de 4,5% ao ano — até o fim do primeiro trimestre de 2026. A informação foi divulgada em nota que esclarece pontos da carta publicada na quinta-feira (10), na qual o BC estimou que a inflação acumulada em 12 meses deve cair abaixo de 4,5% até março de 2026. Em junho deste ano, o IPCA acumulado estava em 5,35%, 0,85 ponto percentual acima do teto da meta. Esse foi o primeiro descumprimento da nova meta contínua de inflação, em vigor desde 2025. Segundo o BC, uma nova carta também será necessária se houver mudanças no prazo ou nas medidas adotadas para conter a inflação.

Embora a carta não tenha especificado quando a inflação deve atingir o centro da meta (3%), o BC afirmou na nota que a expectativa é que isso ocorra até o final de 2026, horizonte considerado relevante para a política monetária. A autoridade monetária destacou ainda que as projeções do seu cenário de referência indicam que a meta central não será atingida nesse prazo. No entanto, esclareceu que as estimativas do mercado (como as da pesquisa Focus) não coincidem, necessariamente, com as trajetórias de juros utilizadas internamente pelo Comitê de Política Monetária (Copom) para orientar suas decisões.

