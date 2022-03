BC dos EUA eleva juros em 0,25 ponto percentual, a primeira alta em quatro anos

Alta para o intervalo entre 0,25% e 0,5% já era esperada pelo mercado e ocorre em meio à disparada da inflação; Federal Reserve deixou contratado novos aumentos nos próximos meses

REUTERS/Jonathan Ernst Autoridade monetária dos EUA elevou juros pela primeira vez desde 2018



O Federal Reserve (Fed), o banco central dos Estados Unidos, elevou a taxa de juros em 0,25 ponto percentual, elevando a taxa para um intervalo entre 0,25% e 0,5%, conforme comunicado do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês) divulgado nesta quarta-feira, 16. É a primeira vez que o colegiado sobe os juros desde 2018. Em nota, a entidade deixou contratada novas altas nos próximos encontros. O movimento já era esperado pelo mercado financeiro e ocorre à disparada da inflação aos consumidores para 7,9% no acumulado de 12 meses em fevereiro, o maior patamar em 40 anos. O dado não inclui a recente pressão gerada pela disparada das commodities, principalmente o petróleo e os alimentos, em todo o mundo em reflexo à guerra na Ucrânia e aos embargos à Rússia.

Os membros do colegiado ressaltaram que o ritmo de alta é o suficiente para trazer a inflação e a taxa de desemprego para a meta de 2%. “A inflação permanece elevada, refletindo desequilíbrios de oferta e demanda relacionados à pandemia, preços mais altos de energia e pressões mais amplas sobre os preços”, informou. O Fed ainda afirmou que a invasão à Ucrânia “está causando enormes dificuldades humanas e econômicas”, e que as implicações do conflito “são altamente incertas, mas no curto prazo a invasão e os eventos relacionados provavelmente criarão uma pressão ascendente adicional sobre a inflação e pesarão na atividade econômica.”