Bill Gates afirma que pretende doar toda a fortuna que possui, de US$ 122 bilhões, à própria fundação

Bilionário prometeu doar US$ 20 bilhões ainda neste mês; Gates ainda expressão preocupação com fim da proteção ao aborto nos Estados Unidos

DIMITRIOS KAMBOURIS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP Bill Gates, fundador da Microsoft, tem hoje 66 anos



O bilionário Bill Gates anunciou nesta quarta-feira que aportará neste mês US$ 20 bilhões à Fundação Bill e Melinda Gates, que por sua vez terá orçamento anual aumentado em 50% em relação aos níveis anteriores à pandemia de Covid-19, para US$ 9 bilhões em 2026. Com os US$ 20 bilhões adicionais que Bill Gates vai adicionar aos cofres da fundação criada com a ex-esposa em 2000, o montante total chega a cerca de US$ 70 bilhões, e a previsão de orçamento anual passaria de US$ 6 bilhões dos tempos pré-pandemia para US$ 9 bilhões em 2026. “Olhando para o futuro, o meu plano é dar toda a minha riqueza à fundação, menos o que gasto em mim e na minha família”, comentou o empresário, que tem uma fortuna avaliada em cerca de US$ 122 bilhões. Gates também agradeceu ao “guru” e filantropo de Wall Street Warren Buffett e revelou que metade dos recursos da fundação até o momento procedem das doações do veterano megainvestidor, com um valor acumulado de cerca de US$ 45 bilhões.

O cofundador da Microsoft e um dos maiores filantropos do mundo disse no seu blog pessoal que a pandemia e a guerra na Ucrânia são dois “contratempos” ao progresso das duas últimas décadas e ressaltou que “as grandes crises do nosso tempo exigem que todos façamos mais”. Gates também expressou preocupação com a polarização nos Estados Unidos e anulação da proteção do direito ao aborto no país, classificando-a como um “grande revés para a igualdade de gênero, saúde das mulheres e progresso humano em geral”. O magnata, no entanto, declarou-se “otimista” e enfatizou que está colocando grande parte de sua “energia e recursos” em inovações destinadas a prevenir pandemias, a ampliar a saúde global, a mitigar as mudanças climáticas, a melhorar a educação e a reduzir os custos alimentares. Após o divórcio de Gates, foram levantadas questões sobre o futuro financiamento da fundação, já que Melinda French Gates disse no início deste ano que deixaria de dar a maior parte da sua fortuna à organização e a dividiria entre mais entidades.

*Com informações da EFE