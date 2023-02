Bill Gates compra mais de 883 milhões de euros em ações da Heineken

Empresário conquistou 3,76% de participação da empresa holandesa de bebidas após adquirir 10,8 milhões de ações da companhia

REUTERS/Nguyen Huy Kham Empresa possui valor de mercado de 56,34 bilhões de euros



O empresário e investidor Bill Gates comprou 3,76% de participação na gigante holandesa de bebidas Heineken Holding NV, embora o bilionário fundador da Microsoft tenha dito uma vez que não era um “grande bebedor de cerveja”. Um documento da Autoridade de Mercados Financeiros da Holanda (AFM) disse que as ações foram adquiridas em 17 de fevereiro. A Heineken Holding detém o controle acionário da cervejaria Heineken NV. Gates comprou as ações da mexicana Femsa, que está vendendo a cervejaria. Um documento separado também datado de 17 de fevereiro mostrou que a Femsa vendeu todas as 18 milhões de ações que detinha na Heineken Holding. Gates comprou 10,8 milhões de ações, no valor de 883 milhões de euros a preços de mercado atuais, o que o obriga a divulgar as informações segundo as regras do mercado de ações holandês. Em uma sessão de bate-papo em 2018 no Reddit, Gates disse que “não era um grande bebedor de cerveja”. “Quando acabo em algo como um jogo de beisebol, bebo cerveja light para entrar na vibe de todos os outros bebedores de cerveja. Desculpe desapontar os verdadeiros bebedores de cerveja.” A Fundação Bill & Melinda Gates, lançada pelo bilionário e sua ex-esposa, não estava imediatamente disponível para comentar.

*Com informações da agência Reuters