Bitcoin bate novo recorde ao superar a marca de R$ 360 mil

André François McKenzie/Unsplash Moeda virtual disparou nos últimos meses com o apoio de grandes investidores



O bitcoin bateu um novo recorde nessa terça-feira, 13, ao ultrapassar a barreira dos US$ 63 mil, ou mais de R$ 360 mil pela atual cotação do câmbio. Por volta das 16h30, a criptomoeda acumulava alta de 4,22%, cotada a US$ 62.612, aproximadamente R$ 356.888, após bater máxima de US$ 63.707 (R$ 363.129). O novo boom do mercado ocorre em meio à euforia de investidores na véspera da estreia da Coinbase, uma das principais corretoras de moedas virtuais do mundo, na Nasdaq, a Bolsa de Valores das companhias de tecnologia. Analistas internacionais estimam que a empresa pode alcançar US$ 100 bilhões em valor de mercado.

Apenas em 2021, a criptomoeda registrou alta de 117%, saindo de US$ 29.111 em 31 de dezembro de 2020 para o valor atual. O bitcoin vem batendo sucessivos recordes de valorização desde que investidores institucionais, como são chamadas empresas, bancos, fundos, entre outros grandes atores do mercado financeiro, começaram a apostar na criptomoeda. A face mais pop desse entusiasmo se revelou em fevereiro, quando Elon Musk, fundador da Tesla e uma das pessoas mais ricas do mundo, fez uma série de declarações favoráveis a moeda virtual.