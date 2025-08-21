Jovem Pan > Notícias > Economia > Boeing negocia venda de até 500 jatos para a China

Boeing negocia venda de até 500 jatos para a China

Conversas em andamento envolvem a possibilidade de novos pedidos que podem somar centenas de jatos da fabricante americana, dependendo do avanço das negociações comerciais

  • 21/08/2025 19h45
Divulgação/Boeing Boeing Boeing está atualmente em tratativas para a venda de aeronaves à China

A Boeing está atualmente em tratativas para a venda de aeronaves à China, inseridas em um contexto de acordos comerciais entre os Estados Unidos e o país asiático. As conversas em andamento envolvem a possibilidade de novos pedidos que podem somar centenas de jatos da fabricante americana, dependendo do avanço das negociações comerciais. A aquisição de aviões fabricados nos EUA está se configurando como uma estratégia para nações que desejam otimizar suas condições tarifárias com os Estados Unidos. Nesse cenário, a China poderia adquirir até 500 jatos da Boeing, o que representaria um significativo impulso para a empresa.

Essas negociações refletem um movimento mais amplo de busca por melhorias nas relações comerciais entre as duas potências. A Boeing, por sua vez, vê nessa oportunidade uma chance de expandir sua presença no mercado chinês, que é um dos mais promissores para a aviação comercial. O desfecho dessas discussões poderá ter um impacto considerável tanto na indústria aeronáutica quanto nas relações bilaterais entre os EUA e a China, destacando a importância do setor para a economia global.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

