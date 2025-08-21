Avião da Força Aérea dos EUA que pousou em Porto Alegre e São Paulo dava apoio a missão diplomática, diz Embaixada

Boeing 757-200 de fuselagem branca e sem identificação, chamou a atenção nas redes sociais por ser frequentemente utilizado em missões especiais e já ter servido à CIA

Reprodução/RedesSociais/@vinicios_betiol Avião da Força Aérea dos Estados Unidos pousou em Porto Alegre e São Paulo



Um avião da Força Aérea dos Estados Unidos pousou em Porto Alegre na tarde desta terça-feira (19) e, em seguida, seguiu viagem para o Aeroporto Internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo, onde aterrissou à noite. Em nota, a Embaixada dos EUA informou que a aeronave prestava apoio logístico à missão diplomática norte-americana no Brasil e que sua chegada foi autorizada pelas autoridades brasileiras. A Polícia Federal confirmou ter realizado os procedimentos migratórios de rotina.

Segundo a concessionária GRU Airport, a autorização para o pouso em Guarulhos foi concedida pelo Ministério da Defesa. A operação ocorreu normalmente, sem intercorrências. A concessionária Fraport, que administra o aeroporto de Porto Alegre, disse que a aeronave pousou às 17h13 vinda de Porto Rico e decolou às 19h52 rumo a São Paulo. O avião, um Boeing 757-200 de fuselagem branca e sem identificação, chamou a atenção nas redes sociais por ser frequentemente utilizado em missões especiais e já ter servido à CIA (Agência Central de Inteligência dos EUA). Ele deve permanecer em Guarulhos por dois dias. Nem a Força Aérea Brasileira (FAB) nem o Ministério da Defesa se manifestaram.

