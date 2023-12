Bolsa chega a 134 mil pontos e bate recorde pela quarta vez consecutiva

Principal destaque do dia na economia brasileira foi o reajuste do salário mínimo, que passará para R$ 1.412 em janeiro; dólar registrou valorização e encerrou o dia a R$ 4,8328

Freepik Mercado ainda espera dados de inflação e emprego no Brasil nesta semana



O Ibovespa, principal indicador de desempenho das ações negociadas na B3, atingiu mais um marco histórico, fechando em alta pelo quarto dia consecutivo e chegando à marca de 134 mil pontos. Em contrapartida, o dólar registrou valorização, encerrando o dia a R$ 4,8328. Destaque para a semana de menor volume de negócios, onde o mercado aguarda divulgações importantes, incluindo dados de inflação e emprego no Brasil, bem como indicadores da atividade econômica nos Estados Unidos. No cenário nacional, a principal notícia do dia foi o anúncio de que o salário mínimo nacional terá um reajuste significativo, passando para R$ 1.412 a partir de janeiro de 2024. Isso ocorre em meio às expectativas do mercado em relação às medidas econômicas que o ministro Fernando Haddad pretende revelar para o ano de 2024 nos próximos dias. Com a busca por formas de aumentar a arrecadação, o governo visa zerar o déficit fiscal conforme previsto no Orçamento. Ainda assim, não há detalhes sobre as propostas, mas a equipe econômica promete transparência e diálogo na implementação das medidas.

No contexto internacional, Wall Street também apresenta um cenário otimista, com os principais índices em alta. As especulações sobre cortes de juros pelo Federal Reserve (Fed), o banco central dos Estados Unidos, contribuem para a atmosfera positiva. Operadores estão apostando cada vez mais em um corte na taxa de juros em março, refletindo uma mudança de perspectiva desde o final de novembro. A expectativa é de uma recuperação contínua em 2024, sustentada por um pouso suave bem-sucedido na economia.