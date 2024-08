Bolsa de Valores asiática enfrenta queda histórica em meio a temores econômicos dos EUA

Este foi o maior recuo diário desde outubro de 1987 do índice Nikkei, do Japão, que acumula uma perda de 25% desde que atingiu seu pico histórico em julho

KIMIMASA MAYAMA/EFE/EPA Pedestres passam por uma exibição mostrando as informações de fechamento do Índice Nikkei, que registrou a maior perda da história em Tóquio



As Bolsas de Valores na Ásia registraram uma queda acentuada nesta segunda-feira, refletindo a crescente preocupação com a saúde da economia dos Estados Unidos. O índice Nikkei, do Japão, despencou 12,4%, encerrando o dia a 31.458,42 pontos. Este foi o maior recuo diário desde outubro de 1987, e o índice agora acumula uma perda de 25% desde que atingiu seu pico histórico em julho. Os dados do mercado de trabalho dos EUA, divulgados na última sexta-feira (2), vieram abaixo das expectativas, intensificando os receios de uma possível recessão econômica. O impacto foi sentido em toda a região, com o índice sul-coreano Kospi apresentando uma queda de 8,77% e o Taiex, de Taiwan, recuando 8,35%.

Na China, o Xangai Composto também não escapou da tendência negativa, registrando uma baixa de 1,54%. O Hang Seng, de Hong Kong, seguiu o mesmo caminho, com uma queda de 1,46%. Esses números refletem um clima de incerteza que permeia os mercados asiáticos. Na Oceania, a Bolsa australiana S&P/ASX 200 teve um desempenho igualmente desfavorável, com uma queda de 3,70%, a maior desde maio de 2020. O cenário atual levanta preocupações sobre a estabilidade econômica global e a possibilidade de um impacto mais amplo nas economias da região.

