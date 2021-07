Bolsonaro anuncia redução de R$ 0,04 no PIS/Cofins no litro do diesel

Tributo federal passará de R$ 0,31 para R$ 0,27; presidente diz que mudança será compensada por retirada da isenção tributária de outro segmento da economia, mas não revelou qual

Dirceu Portugal/Estadão Conteúdo Em aceno aos caminhoneiros, presidente Jair Bolsonaro anuncia corte na cobrança do imposto federal sobre o litro do diesel



O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) anunciou nesta terça-feira, 13, a redução de R$ 0,04 no PIS/Cofins sobre o litro do diesel. Com a mudança, a taxa passará de R$ 0,31 para R$ 0,27. O corte no tributo federal foi anunciado durante o evento para a sanção do texto que viabiliza a privatização da Eletrobras. Em um aceno aos caminhoneiros, o presidente afirmou que a medida será compensada com a retirada da isenção tributária de outro segmento econômico, mas não revelou qual. A decisão foi tomada nesta terça-feira com o ministro da Economia, Paulo Guedes. “No transporte está a alma da nossa economia. Se encarece muito, o preço é sentido nas prateleiras. É uma classe grande a dos caminhoneiros, que não parou durante a pandemia e que nós devemos a eles, assim como ao agronegócio e a outros setores, a nossa economia estar viva”, disse Bolsonaro.

O presidente também afirmou que está tratando com a Câmara e com o Senado um projeto de lei que mude a taxação do ICMS — tributo estadual — sobre os combustíveis. “[…] para que vocês todos possam saber porque a gasolina, por exemplo, na refinaria tá em média R$ 1,90, e porque tão pagando na bomba R$ 6, R$ 6,50”, afirmou. A Petrobras anunciou no dia 5 de julho o aumento de 6,3% da gasolina nas refinarias, passando de R$ 2,53 o litro para R$ 2,69 (alta de R$ 0,16). Já o diesel sofreu acréscimo de 3,7%, de R$ 2,71 o litro para R$ 2,81 (alta de R$ 0,10).