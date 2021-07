Câmara aprova projeto que limita supersalários de agentes públicos

Regras se aplicam a membros do Executivo, Legislativo e Judiciário; texto voltará ao Senado

Pablo Valadares/Câmara dos Deputados Texto aprovado é um substitutivo do deputado Rubens Bueno (Cidadania-PR) a uma proposta apresentada no Senado



A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira, 13, em votação simbólica, o projeto de lei que limita supersalários de agentes públicos. O texto define quais pagamentos podem ou não ficar de fora do teto do funcionalismo. Estão sujeitos à regulamentação integrantes do Executivo, como o presidente, vice-presidente, ministros, governadores, prefeitos, entre outros, além do Legislativo e Judiciário. Atualmente, o teto para os servidores federais é de R$ 39.293,32, mas existem subtetos para Estados e municípios. As regras também se aplicam a militares, policiais militares, aposentados, pensionistas, contratados temporários e dirigentes de empresas públicas que recebem recursos dos governos para pagar salários e custeio. O texto aprovado é um substitutivo do deputado Rubens Bueno (Cidadania-PR) a uma proposta apresentada no Senado. Sendo assim, o projeto voltará para apreciação dos senadores.