Brasil chega a 66,6 milhões de inadimplentes em maio, recorde da série histórica

Maior volume das dívidas da população está no segmento ‘cartões e bancos’

Marcos Santos/USP Imagens São Paulo é o Estado com maior número de inadimplentes



O Brasil chegou a 66,6 milhões de cidadãos inadimplentes no mês de maio, apontou o indicador Serasa Experian, divulgado nesta segunda, 11. O resultado foi o maior desde o início da série histórica em 2016 – em abril, era de 66,1 milhões. Em um ano, desde maio de 2021, quatro milhões de pessoas passaram a ter crédito negativado. O setor que gerou mais dívidas foi o de bancos e cartões (28,2% do total), seguido por utilities, as contas básicas como água, luz e gás, com 22,7%, e varejo e financeiras empatam em terceiro lugar com 12,5% cada. Entre os Estados brasileiros, São Paulo concentra o maior número de inadimplentes (15,6 milhões), seguido pelo Rio de Janeiro (6,7 milhões), Minas Gerais (6,3 milhões), Bahia (4,1 milhões) e Paraná (3,5 milhões).