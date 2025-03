Brasil e EUA vão discutir aço e alumínio em reuniões na semana que vem

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, falou por telefone com Jamieson Greer, representante comercial dos EUA, e segundo ele, a conversa ‘foi boa’

Na próxima semana, Brasil e Estados Unidos realizarão reuniões técnicas focadas nas indústrias de aço e alumínio. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, teve uma conversa telefônica com Jamieson Greer, representante comercial dos EUA, onde abordaram temas relacionados ao comércio entre as duas nações. As discussões incluirão não apenas os produtos mencionados, mas também a possibilidade de novas medidas que possam ser implementadas pelos Estados Unidos.

A relação comercial entre Brasil e EUA é significativa, com um volume de negócios que gira em torno de US$ 80 bilhões. Nesse contexto, os Estados Unidos apresentam um superávit de cerca de US$ 200 milhões em relação ao Brasil. Essa dinâmica coloca o Brasil como o sétimo maior parceiro comercial dos EUA em termos de superávit de bens.

Na quinta-feira, 7, o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic), Geraldo Alckmin, também participou de videoconferência com Greer. A corrente de comércio entre os dois países é de cerca de US$ 80 bilhões, com um superávit aproximado de US$ 200 milhões para os EUA. Conforme o Mdic, dos dez produtos que o Brasil mais importa dos americanos, oito contam com tarifa zero.

A tarifa média ponderada efetivamente recolhida é de 2,73%. Ainda segundo o ministério, o Brasil responde pelo sétimo maior superávit comercial de bens dos Estados Unidos

