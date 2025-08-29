‘Brasil não quer ser tratado como moleque’, diz Lula sobre tarifaço e falta de diálogo com os EUA

Presidente defende diálogo, mas afirma que país pode taxar produtos norte-americanos e anuncia medidas de proteção a empresários e trabalhadores

Ricardo Stuckert/PR O presidente Lula em evento em Minas Gerais



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta sexta-feira (29) que o “Brasil não quer ser tratado como moleque e já tem idade o suficiente para receber respeito”. A declaração foi feita em Contagem (MG), em meio às críticas à tarifa de 50% imposta pelos Estados Unidos aos produtos brasileiros. “O Brasil não quer ser tratado como moleque. O Brasil já tem maturidade o suficiente para ser respeitado. Não é porque alguém é mais rico do que eu que pode falar grosso comigo. Eu aprendi com uma mãe analfabeta que educação a gente não aprende na escola, aprende no berço”, disse Lula.

O presidente também criticou a falta de abertura do governo norte-americano para o diálogo, lembrando o cancelamento de uma reunião entre o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o secretário do Tesouro, Scott Bessent. Segundo Lula, a decisão de Bessent de se reunir, no mesmo dia, com o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) é sinal da falta de seriedade dos Estados Unidos na relação bilateral.

Apesar das críticas, Lula disse defender o caminho da negociação, mas destacou que o Brasil também tem instrumentos de retaliação. “A gente também pode taxar os produtos americanos. Por enquanto, estamos com muita tranquilidade”, afirmou, reforçando que o governo já adotou medidas para proteger empresários e trabalhadores brasileiros. Entre as ações citadas, está o crédito de R$ 30 bilhões liberado para mitigar eventuais prejuízos de empresas brasileiras no exterior, dentro do Plano Brasil Soberano.

Novo PAC 2025

Lula esteve em Contagem (MG) para divulgar propostas pré-selecionadas no Novo PAC 2025, com foco em mobilidade urbana e renovação de frota. Foram habilitadas 28 propostas em 12 estados, que podem chegar a R$ 5 bilhões em financiamento para o setor público, além de um bilhão voltado ao setor privado. No Refrota Setor Público, foram habilitadas doze propostas que podem somar R$ 1,270 bilhão e duzentos. Já no setor privado, 71 propostas totalizam R$ 2,470 bilhões.

Os investimentos contemplam projetos como BRTs, metrôs, VLTs, corredores exclusivos, ciclovias integradas e sistemas inteligentes de transporte. Na renovação de frota, estão previstos ônibus elétricos, veículos padrão Euro 6 e barcos para transporte aquaviário.

Obras em Contagem

Durante o evento, o governo entregou o trecho três e parte do trecho dois do Corredor da Avenida Maracanã, que integra um conjunto de obras de mobilidade e macrodrenagem com investimentos de duzentos e setenta milhões de reais. O projeto prevê a implantação de quatro quilômetros e meio de corredor de mobilidade, ciclovia, urbanização e recuperação ambiental, além de quatro pontes e quatro viadutos.