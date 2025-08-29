Sem citar Nikolas Ferreira, Lula diz que há ‘um deputado’ que fez campanha para ‘proteger o crime organizado’.

Parlamentar fez um post contra a instrução normativa de fiscalização do Pix, argumentando que ela seria futuramente usada para taxação; a publicação tem 9 milhões de visualizações no Instagram

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez críticas ao deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), sem mencionar seu nome, por propagar informações falsas que dificultaram a supervisão de fintechs, as quais estão sendo utilizadas pelo Primeiro Comando da Capital (PCC) como um suporte financeiro. Essas declarações foram feitas após uma série de operações da Polícia Federal contra o grupo criminoso envolvendo o setor de combustíveis. O deputado fez um vídeo contra a instrução normativa de fiscalização do Pix, argumentando que ela seria futuramente usada para taxação. A publicação tem 9 milhões de visualizações no Instagram.

“Tem um deputado que fez uma campanha contra as mudanças que a Receita Federal propôs e agora está provado que o que ele estava fazendo é defender o crime organizado”, disse Lula em entrevista à rádio Itatiaia. Robinson Barreirinhas, secretário especial da Receita, também já teceu críticas a campanha pela não fiscalização do Pix e afirmou que a mesma ajudou o crime organizado.

“As operações de hoje [quinta-feira] mostram quem ganhou com essa mentira, com essas fake news: o crime organizado. As operações mostram que, independentemente das intenções, as pessoas que espalharam aquelas fake news, aquelas mentiras no início do ano, ajudaram o crime organizado”, disse também sem citar diretamente Nikolas Ferreira.

Publicado por Fernando Dias