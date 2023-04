Brasil ocupa segundo lugar em ranking mundial de países por uso de pagamentos instantâneos

Em 2022, foram feitas 29,2 bilhões de transações no país, o que corresponde a 15% do total mundial

Marcello Casal Jr/Agência Brasil Com o sucesso do Pix, Brasil fica em segundo lugar no ranking de países que usaram pagamentos instantâneos em 2022



A pesquisa Prime Time for Real-Time Report aponta que o Brasil ficou com a segunda colocação no ranking mundial de países que usaram pagamentos instantâneos em 2022. De acordo com o levantamento, divulgado nesta quarta-feira, 19, em nota, pelo Banco Central (BC), foram feitas 29,2 bilhões de transações no país, o que corresponde a 15% do total mundial. “Em pouco mais de dois anos e meio, o Pix colocou o Brasil no topo quando o assunto é pagamentos instantâneos”, disse o BC sobre o estudo realizado pela ACI Worldwide – empresa da área de sistema de pagamentos – em parceria com a GlobalData – empresa de análise e consultoria de dados. Na liderança do ranking está a Índia, que registrou 89,5 bilhões de transações durante o mesmo período. Em relação ao Brasil, com o sucesso do Pix, o número de pagamentos instantâneos saltou 228,9% entre o ano passado e 2021, um crescimento maior do que da Índia, que foi de 76,8%. Além dos dois países, a China também está entre os maiores mercados globais em quantidade de transações de pagamentos instantâneos em 2022, com 17,6 bilhões. Para fechar o top 5 aparecem na lista a Tailândia, com 16,5 bilhões de transações feitas, e a Coreia do Sul, com 8 bilhões. Em geral, os pagamentos instantâneos foram responsáveis por 195 bilhões de transações no ano passado, 63,2% a mais do que em 2021. A previsão é de que, em 2027, esse número chegue a 511,7 bilhões e poderia representar 27,8% de todos os pagamentos eletrônicos no mundo.

*Com informações do Estadão Conteúdo.