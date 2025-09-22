Jovem Pan > Notícias > Economia > Brasil terá o melhor PIB médio dos últimos 12 anos e a menor inflação de um mandato desde o plano real, avalia Haddad 

Durante o evento do banco BTG Pactual, em São Paulo, o ministro da Fazenda ainda defendeu que para haver uma eleição ‘decente’ em 2026, é preciso se debruçar sobre os ‘números reais’ da economia brasileira 

  22/09/2025
  22/09/2025
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta segunda-feira (22) que o Brasil terá o melhor Produto Interno Bruto (PIB) médio dos últimos 12 anos e a menor inflação em um mandato. Ele participou de um evento do banco BTG Pactual, em São Paulo. “Acredito que em quatro anos teremos o melhor crescimento médio dos últimos 12 anos ou mais; a menor inflação de um mandato desde o plano real”, afirmou Haddad. Durante o evento, o ministro afirmou que para haver uma eleição “decente” em 2026, é preciso se debruçar sobre os “números reais” da economia brasileira.

Antes, ele criticou despesas contratadas por governos anteriores e impactam o resultado primário do governo atualmente. Indagado sobre se é possível ser otimista em relação ao país, Haddad brincou, dizendo que se reeleger o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, é mais fácil.

O ministro encerrou sua participação no evento listando números que ele acredita que serão recordes sob sua administração, como o desemprego, o resultado fiscal e o desemprego. “Se eleger o Lula, fica mais fácil”, concluiu.

*Com informações do Estadão Conteúdo 

