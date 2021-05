Caixa antecipa a 2ª parcela do auxílio emergencial; confira as novas datas

Nascidos em janeiro receberão o depósito em 16 de maio, enquanto aniversariantes de dezembro terão os valores transferidos em 30 de maio

LUIS LIMA JR/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Valores poderão ser sacados aproximadamente um mês após o depósito



A Caixa anunciou nesta quinta-feira, 13, a antecipação do calendário da segunda parcela do auxílio emergencial. O novo calendário prevê o início dos depósitos em 16 de maio para os nascidos em janeiro, e 30 de maio aos que fazem aniversário em dezembro. Já os saques estarão disponíveis em 31 de maio aos beneficiários que nasceram em janeiro, e 17 de junho aos aniversariantes de dezembro. O novo cronograma não altera os pagamentos dos beneficiários do Bolsa Família, que continuarão a receber o auxílio emergencial na mesma data do benefício regular.