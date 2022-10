Caixa anuncia renúncia de vice-presidente acusado de assédio moral

Diretoria do banco informou que acatou o pedido de renúncia de Claudio Salituro nesta segunda-feira, 18; ele foi flagrado xingando servidores da Caixa

A Caixa Econômica Federal informou que o vice-presidente de Tecnologia e Digital do banco, Claudio Salituro, renunciou ao cargo na última segunda-feira, 17, e que o pedido foi acatado pelo banco. “A Caixa Econômica Federal comunica à sociedade brasileira, aos seus clientes e empregados, e ao mercado em geral que o Conselho de Administração acatou, nesta data, pedido de renúncia, por questões pessoais, do Sr. Claudio Salituro ao cargo de Vice-Presidente de Tecnologia e Digital”, diz o comunicado da Caixa enviado ao mercado financeiro. Entretanto, o documento não informa quem será o substituto de Salituro no cargo. Em julho, o jornalista Ricardo Noblat publicou vídeos em que Salituro aparece xingando servidores no banco. Na época, a Caixa confirmou que o material seria apurado pelo banco e por uma auditoria privada. Ainda em 2022, o ex-presidente do banco, Pedro Guimarães, caiu após denúncias de assédio. Outros três vice-presidentes também deixaram o cargo após as denúncia: Celso Leonardo Barbosa (Negócios de Atacado), Antônio Carlos Ferreira (Logística) e Camila de Freitas Aichinger (Rede de Varejo).