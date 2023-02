Para os contratos já firmados, banco estatal ressaltou que não haverá mudanças; linha de crédito já havia sido interrompido desde a segunda semana de janeiro para revisão

FERNANDO SALLES/W9 PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Auxílio Brasil é um programa social do governo federal que consiste na transferência de renda a famílias em vulnerabilidade social



A Caixa Econômica Federal anunciou nesta sexta-feira, 24, que irá suspender definitivamente a concessão de empréstimos consignado aos beneficiários do programa Auxilio Brasil – que deve voltar a ser chamado de Bolsa Família. Suspensas pelo banco desde janeiro deste ano por motivos de revisão de critérios, o banco estatal anunciou que os estudos foram concluídos e que a instituição financeira “decidiu retirar o produto de seu portfólio”. “Caixa anuncia suspensão definitiva do consignado do Auxílio Brasil“, destacou a o banco em comunicado. Mesmo não sendo a única instituição bancária que oferece o consignados aos beneficiários do programa de transferência de renda, o Ministério da Cidadania havia informado que, até 1º de novembro – durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) -, 80% de todas as contratações haviam sido feitas pela Caixa Econômica Federal. No total, há 11 outros bancos que estão autorizados a realizar o empréstimo: Agibank, Crefisa, Daycoval, Pan, Safra, Capital Consig, Facta Financeira, Pintos Créditos, QI Sociedade de Crédito, Valor Sociedade e Zema Crédito. O empréstimo consignado passou a ser disponibilizado no início de outubro aos cadastrados – e aprovados – para receber o benefício. O valor máximo do consignado passou a ser de 40% do valor mensal depositado pelo governo federal através do Auxílio. Com o cálculo de R$ 400 como base, e não o valor mínimo mensal de R$ 600, o valor máximo da parcela é de R$ 160 com limite de juros de 3,5% ao mês.