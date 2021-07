Caixa Econômica Federal anuncia abertura de 10 mil vagas de emprego

Banco afirmou que serão contratados 4 mil empregados, 5,2 mil estagiários e jovens aprendizes e 800 vigilantes e recepcionistas

MARCOS VIDAL/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Banco também anunciou novas agências



A Caixa Econômica Federal anunciou a abertura de 10 mil novas vagas de emprego. A informação foi compartilhada pelo próprio banco, que afirmou que, deste total, 4 mil serão empregados, 5,2 mil serão estagiários e jovens aprendizes e 800 serão recepcionistas e vigilantes. Do total de vagas para empregados, 1 mil serão destinadas para pessoas com deficiência enquanto que as outras 3 mil serão preenchidas por candidatos que prestaram concurso público realizado em 2014. A autorização para 3 mil destas contratações ainda depende da autorização da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (Sest), órgão vinculado ao Ministério da Economia. Caixa anunciou ainda que irá abrir mais 268 novas agências pelo Brasil.