Caixa Econômica Federal aprova vice-presidentes indicados por partidos políticos

O Conselho de Administração da Caixa Econômica Federal aprovará nesta terça-feira, 23, o nome de sete novos vice-presidentes do banco, que foram indicados por partidos políticos. A distribuição dessas indicações foi negociada entre o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). Lira foi responsável por indicar o chefe do banco, Carlos Vieira, e também por definir a divisão das vice-presidências. Segundo fontes do Palácio do Planalto, as sete vice-presidências que serão confirmadas hoje atenderão às indicações do PP, PL, Republicanos e PDT. A Caixa possui atualmente 12 vice-presidências, das quais sete serão alteradas. Além disso, há a previsão de criação de uma nova vice-presidência, a de Sustentabilidade.

Três vice-presidências devem ser ocupadas por indicados do PP, sendo Pedro Emírio de Almeida Freitas Filho na vice-presidência Agente Operador; Marcelo Campos Prata na vice-presidência de Logística, Operações e Segurança; e Tarso Duarte de Tassis na vice-presidência de Atacado. Já Laércio Roberto Lemos de Souza ocupará a vice-presidência de Tecnologia e Digital, sendo indicado tanto pelo PP quanto pelo Republicanos. O PL indicou Paulo Rodrigo de Lemos Lopes para a vice-presidência de Negócios de Varejo. Francisco Egídio Pelúcio Martins, indicado pelo PDT, será responsável pela vice-presidência de Pessoas. A vice-presidência de Rede de Varejo será ocupada por Adriano Assis Matias, sendo considerada uma indicação pessoal do presidente da Caixa.

