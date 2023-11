Caixa Econômica Federal realiza leilões de imóveis com descontos de até 95%

Pregões oferecem mais de 780 propriedades, que estão sendo leiloadas devido a dívidas relacionadas a IPTU, condomínio e financiamento

Marcelo Camargo/Agência Brasil Iniciativa da Caixa visa recuperar parte dos valores emprestados que não foram pagos pelos devedores



A Caixa Econômica Federal realizará três leilões extrajudiciais de uma grande quantidade de imóveis, totalizando mais de 780 propriedades. Essa iniciativa tem como objetivo principal recuperar parte dos valores emprestados que não foram pagos pelos devedores. Os descontos oferecidos chegam a impressionantes 95% do valor de avaliação dos imóveis, o que pode representar uma excelente oportunidade para investidores e compradores em busca de um bom negócio. A maioria dos imóveis que serão leiloados foi retomada pela Caixa devido à inadimplência dos financiamentos e das taxas condominiais. Como a Jovem Pan mostrou, o Supremo Tribunal Federal (STF) autorizou, no dia 26 de outubro, bancos a retomarem imóveis de devedores sem decisão judicial. Antes de participar dos leilões, é necessário realizar uma pesquisa minuciosa sobre o histórico de cada propriedade, a fim de evitar surpresas desagradáveis no futuro. Além disso, é fundamental estar ciente das burocracias e responsabilidades que surgem após o arremate.

Os leilões serão realizados de forma online, o que facilita a participação de interessados de diferentes regiões do país. No entanto, é importante ficar atento às datas e opções de pagamento específicas de cada leilão, pois podem variar. Vale ressaltar que os imóveis estão indo a leilão devido a dívidas relacionadas ao IPTU, condomínio e financiamento. Embora a aquisição de imóveis em leilões seja considerada segura, é fundamental analisar cuidadosamente cada propriedade antes de fazer um lance. Verificar possíveis dívidas e pendências é essencial para evitar problemas futuros. O prazo para pagamento dos débitos é de até 90 dias, e o arrematante é responsável por solicitar a baixa das dívidas prescritas e arcar com outras despesas relacionadas ao imóvel. É importante ressaltar que, no caso de imóveis ocupados, a desocupação fica a cargo do arrematante. Portanto, é fundamental estar ciente dessa responsabilidade antes de participar dos leilões. A oportunidade de adquirir um imóvel com desconto pode ser tentadora, mas é essencial tomar todas as precauções necessárias para garantir um investimento seguro e livre de problemas futuros.