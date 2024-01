Caixa inicia pagamento do abono salarial em fevereiro

Benefício será concedido de forma escalonada, de acordo com o mês de nascimento do trabalhador, com valor máximo de um salário mínimo

A Caixa Econômica Federal inicia em 15 de fevereiro o pagamento do abono salarial referente ao ano-base 2022. O benefício será concedido de forma escalonada, seguindo o mês de nascimento do trabalhador. Aqueles que possuem conta corrente ou poupança na instituição bancária vão receber o valor diretamente nas contas, enquanto os demais beneficiários terão o abono disponibilizado por meio da Poupança Social Digital, que é aberta automaticamente pelo banco público. A movimentação dessa modalidade de poupança é realizada por meio do aplicativo Caixa Tem, permitindo o pagamento de contas, transferências, compras com o cartão de débito virtual, entre outras transações. Caso não seja possível abrir a conta digital, o beneficiário poderá sacar o abono utilizando o cartão social nos terminais de autoatendimento, unidades lotéricas, correspondentes Caixa Aqui ou nas agências da Caixa Econômica.

O abono salarial é um benefício anual, com valor máximo de um salário mínimo, atualmente estabelecido em R$ 1.412. Para ter direito ao valor, é necessário estar inscrito no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos, ter trabalhado formalmente com carteira assinada por pelo menos 30 dias em 2022 e ter recebido até dois salários mínimos mensais (R$ 2.824). No total, 24,3 milhões de trabalhadores serão beneficiados, somando um montante total de R$ 22,6 bilhões. Desse valor, R$ 2,7 bilhões serão destinados a 2.724.552 servidores públicos do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), enquanto os outros R$ 19,8 bilhões serão concedidos a 21.953.971 trabalhadores da iniciativa privada vinculados ao Programa de Integração Social (PIS).