Caixa lança empréstimos de até R$ 1.000 e juros de 3,99% ao mês; veja o calendário

Crédito pode ser solicitado através de aplicativo de celular; integrantes do Bolsa Família não terão acesso ao benefício

Marcelo Camargo/Agência Brasil Caixa estima que 100 milhões de pessoas terão acesso ao benefício



A Caixa Econômica Federal lançou nesta segunda-feira, 27, novas linhas de crédito de R$ 300 a R$ 1.000, com taxa de juros de 3,99% ao mês e parcelas de 24 vezes. O governo estima que 100 milhões de pessoas terão acesso aos empréstimos. Os valores podem ser solicitados através do aplicativo Caixa Tem e serão disponibilizados de forma escalonada de acordo com o mês de aniversário do cliente (confira abaixo o calendário completo). O sistema já está disponível para quem nasceu em janeiro e fevereiro, com prioridade aos correntistas que possuem conta digital na Caixa. Os integrantes do Bolsa Família não terão acesso ao benefício por questões técnicas. “Clientes beneficiários do Bolsa Família não podem contratar o Crédito CAIXA Tem, pois o processo de atualização cadastral no CAIXA Tem necessário para tomar o empréstimo cancela o cartão do benefício Bolsa Família”, afirmou a Caixa. Durante a apresentação da nova linha de crédito, o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, chegou a afirmar que os beneficiários do auxílio emergencial não poderiam ser contemplados, pois eles não teriam condições de arcar com as parcelas. Os empréstimos serão liberados mediante a atualização dos dados cadastrais e aprovação de crédito pelo banco.

As novas linhas se dividem ente o Caixa Tem Pessoa, com destinação livre, e o Caixa Tem para o Seu Negócio, focado em investimentos, compra de materiais e pagamento de despesas. Para a segunda modalidade, o profissional pode ser autônomo ou informal, com renda de até R$ 360 mil por ano. “Os valores liberados para empréstimo são baseados nas informações do seu cadastro atual e no seu histórico financeiro, no momento da avaliação de crédito. Não há data certa para nova avaliação de crédito, mas, se for útil para você e couber no seu orçamento, use o valor liberado hoje, faça os pagamentos em dia e assim construa um histórico de relacionamento com a Caixa”, informou o banco.

Calendário para clientes que já possuem contas na Caixa:

Nascidos em janeiro e fevereiro: a partir de 27 de setembro

Nascidos em março e abril: a partir de 18 de outubro

Nascidos em maio e junho: a partir de 8 de novembro

Nascidos em julho e agosto: a partir de 29 de novembro

Nascidos em setembro e outubro: a partir de 13 de dezembro

Nascidos em novembro e dezembro: a partir de 27 de dezembro

Calendário para clientes que não possuem contas na Caixa: