Caixa suspende sorteios da Mega-Sena por uma semana

Decisão é em comemoração aos aniversário de 30 anos da premiação, que acontece no dia 24 de maio e vai sortear um prêmio de R$ 150 milhões

LUIS LIMA JR/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Desde 1996, a Mega-Sena já distribuiu R$ 17 bilhões em prêmios



A Caixa Econômica Federal anunciou na segunda-feira (12) a suspensão dos sorteios da Mega-Sena ate a edição especial que marca os 30 anos da premiação. A Mega-Sena 30 anos está marcada para acontecer no dia 24 de maio, um domingo. Com as mudanças, não será realizado o sorteios nos seguintes dias:

19 de maio

21 de maio

23 de maio

A medida começa avaler no dia 17 de maio, então, o sorteio desta terça-feira (12), que sorteia um prêmio acumulado em R$ 52 milhões, está mantido, assim com o do dia 14 e 16 de maio.

A Mega-Sena 30 anos, que será o concurso 3010, tem prêmio estimado em R$ 150 milhões e não acumula. A composição do prêmio e o valor destinado ao rateio das faixas de premiação seguirão as regras de concurso especial:

1ª faixa – 90% rateados entre as apostas que contiverem 6 prognósticos certos – sena;

2ª faixa – 5% rateados entre as apostas que contiverem 5 prognósticos certos – quina;

3ª faixa – 5% rateados entre as apostas que contiverem 4 prognósticos certos – quadra.

Desde 1996, a Mega-Sena já distribuiu R$ 17 bilhões em prêmios.

Como apostar na Mega-Sena?

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até às 19h (horário de Brasília) de sábado (25) em qualquer casa lotérica credenciada, ou pelo site e aplicativo da Caixa. Já os bolões digitais poderão ser comprados até as 19h30, exclusivamente pelo portal Loterias Online e pelo aplicativo.

Cada jogo simples custa R$ 6,00 e permite escolher seis números entre os 60 disponíveis. O pagamento da aposta online pode ser realizado via Pix, cartão de crédito ou pelo internet banking (para correntistas da Caixa). Para participar dos sorteios, é necessário ter mais de 18 anos.