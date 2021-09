Câmara aprova texto-base da reforma do Imposto de Renda

Proposta contou com 398 votos favoráveis e 77 votos contrários; texto segue para votação no Senado Federal

LUIS LIMA JR/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Proposta alterou regras para pessoas físicas e jurídicas



A Câmara dos Deputados aprovou o texto-base da reforma do Imposto de Renda (IR). A votação foi realizada na noite desta quarta-feira, 1º, e contou com 398 votos favoráveis e 77 votos contrários. Os deputados ainda deverão votar 26 propostas de alteração do texto da proposta. Após as votações, o texto seguirá para análise no Senado Federal. A proposta reduz o s tributos para empresas e altera as regras para pessoas físicas. Segundo o texto, os lucros e dividendos serão taxados em 20% a título de Imposto de Renda na fonte, excluindo fundos de investimento em ações. Anteriormente, a alíquota era de 5,88%. A redução para Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRJP), fica menor, fazendo com que o tributo passe de 15% (atual) para 8%. A reforma também afetou as pessoas físicas, isentando todos os trabalhadores que atuam sob o regime CLT que recebem até R$ 2,5 mil, significando uma correção de 31% em relação ao atual, que isenta quem ganha menos de R$ 1,9 mil. Todas as outras faixas também sofreram reajuste.