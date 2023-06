Campos Neto estima crescimento de 2% do PIB e sinaliza corte na taxa de juros

Presidente do BC disse que mercado tem dado ‘credibilidade ao que está sendo feito’ pelo governo, o que abre espaço para redução da Selic

Pedro França/Agência Senado Declaração foi dada em evento do Instituto para o Desenvolvimento do Varejo, nesta segunda, 12



O presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, disse que o Produto Interno Bruto (PIB) poderá crescer até 2% em 2o23, contrariando a expectativa anterior de 0,6%, sinalizando um corte na taxa de juros, a Selic. A declaração ocorreu durante encontro com líderes do varejo, promovido pelo Instituto para o Desenvolvimento do Varejo (IDV), em São Paulo, nesta segunda-feira, 12. “A gente vê uma revisão do crescimento de 2023 que chegou a ser 0,6% e 0,7% para perto de 1,8%. Com o número do primeiro trimestre, acho que vai ficar muito difícil essa revisão parar por aí. Muito provavelmente nós teremos revisões mais para perto de 2% até para cima, pelo efeito base do primeiro trimestre ”, disse o presidente do BC a uma plateia de empresários.

Campos Neto disse que o crescimento econômico abre espaço para que a curva futura de juros tenha uma “queda relevante” no Brasil, sinalizando, sem especificar quando, que haverá corte na Selic em um futuro breve. Aos empresários, o presidente do BC disse que o órgão precisa agir com “parcimônia”, explicando que os juros não podem ser reduzidos de forma artificial. “A curva de juros futuros tem tido queda relevante. Isso significa que o mercado está dando credibilidade ao que está sendo feito, o que abre espaço para atuação de política monetária à frente”, disse Campos Neto.