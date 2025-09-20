Cartões corporativos têm alta e movimentam R$ 2,4 bi no primeiro semestre

Levantamento aponta alta de 140% no uso do serviço; viagens e dispositivos virtuais puxam crescimento

Freepik Dados da Visa Consulting & Analytics apontam avanço de 45% no uso de cartões empresariais no Brasil



O uso de cartões de crédito corporativos cresceu de forma expressiva em 2025. Dados da fintech Conta Simples, que atende cerca de 30 mil empresas, mostram que esses meios de pagamento movimentaram R$ 2,4 bilhões no primeiro semestre do ano. O valor equivale a 10% de todo o volume registrado em 2023 no segmento de cartões PJ, segundo a Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs).

O levantamento indica também um aumento de 140% na emissão de cartões no período, totalizando mais de 165 mil novos plásticos apenas entre janeiro e junho. Desde a fundação, a Conta Simples já distribuiu mais de 1 milhão de cartões para clientes corporativos. A tendência acompanha dados da Visa Consulting & Analytics, que apontou avanço de 45% no uso de cartões empresariais no Brasil em seu último estudo.

Segundo o CEO e cofundador da Conta Simples, Rodrigo Tognini, o movimento está diretamente ligado à retomada da mobilidade nos negócios. “Viagens, reuniões presenciais e eventos voltaram ao centro da estratégia das marcas. Com isso, cresce também a necessidade de ferramentas que ofereçam controle e agilidade na gestão de despesas”, disse.

Cartões virtuais ganham espaço

Um dos destaques do levantamento é o avanço dos cartões virtuais, especialmente entre empreendedores digitais. No primeiro semestre, 95% das emissões da fintech foram nessa modalidade. O recurso tem sido adotado por infoprodutores, que utilizam os cartões para organizar investimentos em campanhas de marketing online, segmentando limites e despesas por projeto ou canal de mídia.

“Esse meio de pagamento se torna um instrumento de estratégia e controle, oferecendo flexibilidade e segurança para quem atua no digital”, afirmou Tognini.

Viagens corporativas em alta

Outro setor em destaque é o de viagens corporativas. A fintech registrou presença constante desse tipo de gasto nas transações realizadas no semestre. A tendência acompanha estimativas da Global Business Travel Association (GBTA), que prevê movimentação de mais de US$ 30 bilhões no setor no Brasil em 2025.

De acordo com a Conta Simples, pequenas e médias empresas têm recorrido a cartões virtuais para gerenciar despesas com passagens, hospedagens e deslocamentos.

Distribuição regional

O estudo também detalha a movimentação por regiões do país. O Sudeste lidera, com R$ 553 milhões transacionados, impulsionado por São Paulo. Na sequência, aparecem Sul (R$ 200 milhões), Nordeste (R$ 198 milhões), Centro-Oeste (R$ 86 milhões) e Norte (R$ 13 milhões).

Segundo Tognini, os resultados mostram que o cartão corporativo está consolidado como ferramenta de gestão financeira em diferentes perfis de negócios. A fintech prevê novidades para o segundo semestre voltadas ao público de pequenas e médias empresas.