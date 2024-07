Casa do Pão de Queijo pede recuperação judicial

Empresa atribui a situação financeira ao momento macroeconômico do país, o impacto da Covid-19 e questões climáticas; pedido se refere à holding e às suas 28 filiais localizadas em aeroportos

Divulgação/Casa do Pão de Queijo Fundada em 1967 no centro de São Paulo, Casa do Pão de Quejo já chegou a ter 1.000 lojas franqueada



A rede de cafeterias Casa do Pão de Queijo entrou com um pedido de recuperação judicial, acumulando uma dívida de quase R$ 7,5 milhões. Esse montante inclui contas de luz não pagas da fábrica da empresa, o que coloca em risco a continuidade da produção caso a energia seja interrompida. Fundada em 1967 na Rua Aurora, no centro de São Paulo, a empresa já chegou a ter mil lojas franqueadas em 2008. A Casa do Pão de Queijo atribui a situação financeira a três fatores principais: o momento macroeconômico do país, o impacto da pandemia de Covid-19 e questões climáticas. Durante a pandemia, empresa foi obrigada a suspender atividades por razões sanitárias, resultando na perda de produtos e na falta de contrapartida suficiente para cobrir aluguéis, pagamento de funcionários e contratos com fornecedores. Além disso, destaca que os juros altos afetaram não apenas a companhia, mas também vários setores da economia, especialmente o varejo.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O pedido de recuperação judicial visa encontrar uma solução negociada para a situação financeira atual, permitindo que a direção da empresa honre todos os compromissos financeiros. Em comunicado ao Jornal da Manhã, a Casa do Pão de Queijo esclareceu que o pedido se refere à holding e às suas 28 filiais localizadas em aeroportos, sem impacto sobre as 170 franquias da rede. A recuperação judicial é uma medida que permite à empresa reestruturar suas dívidas e continuar operando enquanto negocia com credores. A Casa do Pão de Queijo espera que, com essa ação, consiga estabilizar suas finanças e garantir a continuidade de suas operações, preservando empregos e mantendo a tradição que a tornou uma das marcas mais queridas do Brasil.

*Com informações do apresentador Bruno Meyer