Zamp, proprietária do Burger King, adquire a operação da Starbucks no Brasil

Conforme anunciado pela rede de fast food Zamp, nesta quinta-feira (6), eles compraram a operação nacional de lojas da rede Starbucks. Apesar do preço já ter sido anunciado por R$ 120 milhões, segundo comunicado, o valor pode sofrer ajustes devido ao número de lojas efetivamente adquiridas e também por causa do estoque na data do fechamento. O trâmite da compra depende de “determinadas condições suspensivas”. “Dentre elas a autorização judicial no âmbito da recuperação judicial da SouthRock, na forma da lei, a aprovação da operação pelo CADE (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) e a celebração de contratos definitivos com a Starbucks Corporation na qualidade de titular da marca ‘Starbucks’, além de outras usuais em operações dessa natureza”, afirmou a companhia em nota. No Brasil, a Zamp é a responsável por administrar o Burguer King e Popeyes. O Starbucks era operado pela SouthRock e, no final do ano passado, pediram a recuperação judicial. No Brasil, a rede possui 140 lojas da franquia. “A companhia terá direito a ser indenizada caso não seja vencedora do processo competitivo”, afirmou a Zamp.